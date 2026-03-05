Bonaventura si ritira, il Milan lo ringrazia sui social: "È stato un viaggio bellissimo"

vedi letture

Nella giornata di oggi Giacomo Bonavenuta ha annunciato il suo addio al calcio giocato. In un bel video pubblicato sui propri canali social, l'ex numero 5 del Milan ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera, ringraziando ogni singolo club per il quale ha giocato, dall'Atalanta al Milan per l'appunto, passando per la Fiorentina fino ad arrivare all'ultima esperienza in carriera, quella in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Shabab.

Il Milan ci ha tenuto a ringraziare a modo suo Bonavenuta, pubblicando un post sui propri canali social scrivendo in didascalia: "Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimo". Con la maglia del Diavolo il centrocampista italiano 184 presenze, 35 gol e 30 assist, vincendo ache un trofeo, la Supercoppa nel dicembre 2016.