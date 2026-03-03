3 marzo 2012: l'ultimo gol di Thiago Silva in maglia rossonera

Il 3 marzo 2012, in occasione di un Palermo-Milan valido per la ventiseiesima giornata di A, Thiago Silva ha segnato la sua ultima rete in maglia milanista. Il difensore brasiliano, in rossonero per 3 stagioni, in totale con il Milan ha giocato 119 partite e segnato 6 gol. Con i rossoneri ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana.

Questo il tabellino di Palermo-Milan 0-4 del 3 marzo 2012:

PALERMO- MILAN 0-4

Reti: 21', 31' e 35' Ibrahimovic, 58' Thiago Silva



PALERMO: Viviano, Munoz, Migliaccio, Mantovani, E. Pisano, Bertolo (50' Aguirregaray), Donati, Barreto, Ilicic (84' Zahavi), Miccoli, Budan (59' Della Rocca) - All.: Mutti

MILAN: Abbiati, Abate, Bonera, Thiago Silva, Antonini (46' Mesbah), Nocerino, Ambrosini, Muntari, Emanuelson (54' El Shaarawy), Robinho (81' Inzaghi), Ibrahimovic - All.: Allegri

Arbitro: Orsato