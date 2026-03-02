Panucci: "Anche se vince il derby il Milan non riapre il campionato perchè non ha la forza per stare dietro all'Inter"

Domenica è in programma alle 20.45 il derby di Milano a San Siro. Ma se il Milan dovesse vincere e portarsi così a -7 dall'Inter, potrebbe pensare di riaprire il campionato? Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha detto la sua su questo tema ai microfoni di Pressing: "Anche se vince il derby il Milan non riapre il campionato perchè non ha la forza per stare dietro all'Inter".

Ad accendere la gara contro l'Inter ci ha pensato Rafael Leao nel post-partita di Cremona: "Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte” le parole del portoghese a DAZN.