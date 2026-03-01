Juve, Kalulu: "Lotta Champions? A Roma sarà uno scontro diretto"
(ANSA) - TORINO, 28 FEB - "Dopo il Galatasaray, c'è un mix di sensazioni: dispiace per il risultato, ma riflettendo e riguardando la gara esce l'orgoglio di ciò che abbiamo messo in campo": così il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, dopo la recente eliminazione dalla Champions League. "Abbiamo la consapevolezza che si tratta di una gara importante - aggiunge in vista della trasferta di Roma contro i giallorossi - ma ci saranno anche altre 11 partite: è uno scontro diretto e quindi ha un valore maggiore, ma siamo consapevoli della nostra forza e che se facciamo ciò che sappiamo può andare bene". (ANSA).
