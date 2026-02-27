Van Ginkel su Silvio Berlusconi: "Un personaggio incredibile, teneva tantissimo al Milan"

Marco Van Ginkel, ex giocatore rossonero che a 33 anni ha deciso di di dire addio al calcio giocato, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della sua esperienza al Milan nella stagione 2014-2015: "Fu una trattativa lampo, chiusa l’ultimo giorno di mercato. Il mio agente mi chiamò all’improvviso dicendomi: ‘Dobbiamo subito prendere un jet per Milano’. Ricordo il colloquio con Pippo Inzaghi nel suo ufficio il primo giorno a Milanello. Doveva farmi vedere alcune slide su come muovermi in campo, ma parlava in italiano. Non capivo niente. A un certo punto gli dissi: ‘Mister, non parlo la sua lingua’. Lui fece finta di capire e provò con l’inglese, anche se non si capiva granché. Non aveva una grande gestione del gruppo. Magari giocavi bene un paio di partite e poi ti metteva in panchina. Ma era alle sue prime armi da allenatore, l’ho sempre ammirato come persona.

Se ho mai incontrato Berlusconi? Almeno una volta al mese si presentava a Milanello con l’elicottero. Un personaggio incredibile: teneva tantissimo al Milan. Il compagno rossonero più simpatico? Rami faceva ridere tutti in spogliatoio. Con Suso ho legato tanto, così come con De Jong, Bonaventura e Alex”.