Leao centravanti continua a non convincere Capello: "Non riesce a essere un punto di riferimento per i compagni"
Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del Milan di Max Allegri: "Milan favorito per la corsa Champions? Vero, però spesso si distrae contro le piccole. Io credo che il Milan abbia speso comunque tanto a livello mentale per cercare di restare attaccato all’Inter e ora c’è il pericolo di subire il contraccolpo nella testa. In più, ha due difetti evidenti: mancano un difensore di grande livello e un centravanti da schierare titolare, visto che Allegri usa Füllkrug solo a partita in corso.
Leao? Per me semplicemente non è un centravanti. Lasciamo stare il numero dei gol, ma il portoghese non riesce a essere un punto di riferimento per i compagni, ormai possiamo dirlo con cognizione di causa".
