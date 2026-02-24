La meteora rossonera Nilsen ricorda il suo allenatore al Milan Capello e il gol nel derby

vedi letture

In occasione della gara di ritorno dei Playoff di Champions League tra Inter e i norvegesi del Bodo Glimt, la Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare una ex meteora della formazione milanista e nativa della Norvegia: il difensore Steinar Nilsen che giocò con il Diavolo solo la stagione 1997-1998, giocando in appena 7 gare. In una di queste segnò il suo unico gol in un Derby di Coppa Italia contro l'Inter che il Milan conquistò con il netto punteggio di 5-0.

Così Nilsen ricorda il suo gol all'Inter alla rosea: "Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. Vincemmo 5-0. Ma l’aspetto divertente fu un altro: quel giorno mi feci male al menisco per colpa di un’entrata di Ronaldo. Sono stato uno dei pochissimi, forse l’unico, ad essersi infortunato per un intervento del Fenomeno. Una di quelle cose che vale la pena raccontare, dai”

Poi un giudizio su Fabio Capello come tecnico: "Mi mise subito a dieta. Io avevo 25 anni, arrivavo dal campionato norvegese e non parlavo italiano. “Devi dimagrire, altrimenti non giochi”, diceva. Ricordo ancora le sue sfuriate. Una volta mi beccai una lavata di testa perché in allenamento crossavo sempre sul primo palo, e basso. Lui voleva che infilassi il pallone sulla testa di Kluivert. Non capivo una parola di italiano, non potevo sapere”.