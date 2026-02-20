Ancelotti già pazzo del Brasile: "Penso che rinnoverò per altri quattro anni"

vedi letture

Carlo Ancelotti non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il suo legame con il Brasile è già fortissimo al punto che l'ex allenatore di Milan e Real Madrid, fra le altre, è pronto a legarsi per tanti anni ancora alla Seleçao.

A confermarlo è stato il diretto interessato, che intervenuto ai microfoni dei colleghi di Movistar non si è nascosto annunciando che "Penso che rinnoverò per altri quattro anni con il Brasile. È un lavoro nuovo e ne sono davvero colpito".