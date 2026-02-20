Confalonieri ricorda Berlusconi: "Nessuno si aspettava la cavalcata trionfale durata 30 anni"

di Federico Calabrese

Fedele Confalonieri, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, intervistato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport ha ricordato la grande cavalcata del club rossonero: "All'inizio abbiamo cominciato a sognare il raggiungimento di grandi traguardi, ma nessuno si aspettava la cavalcata trionfale durata 30 anni.

La spiegazione è semplice: solo con Silvio Berlusconi questo è potuto accadere. E non lo dico per banale riconoscenza. Lo affermo perché è avvenuto così in tutti i campi in cui si è cimentato".