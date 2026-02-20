Allegri piaceva a Berlusconi? Galliani: "L'ho portato ad Arcore, dopo 5' era già l'allenatore del Milan"

Nel giorno in cui ricorre il 40° anniversario in cui Silvio Berlusconi acquistò il Milan (20 febbraio 1986), Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha racconto che l'ex presidente rossonero ha seguito il Diavolo anche dopo la vendita: "Se Berlusconi ha seguito il Milan anche dopo la vendita? Quando c’era Pioli, mi chiedeva di chiamarlo. Poi glielo passavo e lui gli contestava la costruzione dal basso e gli dava suggerimenti tecnici".

Non poteva poi mancare una domanda su Massimiliano Allegri, attuale tecnico milanista con cui Galliani ha un ottimo rapporto: "Se Allegri piaceva al presidente? L’ho portato ad Arcore nel 2010 il giorno della finale di Champions dell’Inter. Dopo 5’ era l’allenatore del Milan. Se io tifo per Max? Di più, abbiamo passato insieme la sera di San Valentino. Le basta?".