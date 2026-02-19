Bodo-Glimt, Hauge: "Sempre bello segnare all'Inter. Il derby per me ha un significato particolare"

Jens Petter Hauge, numero 10 del Bodo/Glimt, si è così espresso ai microfoni di Prime Video al termine della sfida di Champions League vinta 3-1 sull'Inter: “Era la mia prima gara contro l’Inter, è stato molto emozionante per noi. Sempre bello segnare. Il derby ha sempre un significato particolare”.

LA PARTITA

Mentre il Milan pareggia in casa contro il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive, in Norvegia ieri si è consumata la disfatta dell'Inter di Christian Chivu, che contro il Bodo/Glimt perde con il risultato di 3 a 1, che in casa si confermano un'ammazza grandi. A segno per i norvegesi anche l'ex Milan Hauge, che nelle grandi notte europee riesce ad esprimersi al meglio, visto che quello di ieri sera contro l'Inter è quinto gol della sua stagione di Champions League, che vede altre marcature di lusso come la doppietta al Tottenham ed i gol a Manchester City e Juventus.

LE PAROLE DI CHIVU

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, commenta ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 3-1 nel playoff d'andata di Champions League contro il Bodo/Glimt: "La squadra ci ha provato, con un buon atteggiamento. Siamo rimasti un po' sorpresi dalle loro transizioni su alcuni palloni persi e abbiamo pagato dazio. Nonostante le difficoltà e il freddo ci abbiamo provato, ma questa non è una scusa. Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi vediamo come affrontare il ritorno".

Lautaro ci sarà? "Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono anche altri giocatori da valutare domani". A

nche Lautaro da valutare? "No, Lautaro si è fatto male".

Infortunio serio quindi? "Abbastanza".

C'è stata poca cattiveria? "Abbiamo chiesto un po' di pressione sul portatore ma il problema non è stato quello, siamo rimasti scoperti nelle preventive: loro hanno velocità e intensità, sono abituati a giocare su questo campo ma non è una scusa. Purtroppo abbiamo avuto quell'occasione sull'1-1 che potevamo gestire meglio e poi abbiamo preso due gol identici".

Quanto si è complicato il discorso qualificazione? "È tutto aperto, c'è la gara di ritorno. Sappiamo che nelle transizioni possono far male, ma cercheremo di fare il nostro meglio per passare il turno".