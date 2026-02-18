Catanzaro, Liberali ricorda l'esordio in A con il Milan: "Fonseca e Florenzi mi hanno aiutato tanto"

Mattia Liberali, giocatore preso in estate dal Catanzaro dal Milan a titolo definitivo, ha raccontato al sito di Gianluca Di Marzio la sua crescita nel club rossonero: "Ho fatto tutta la trafila delle giovanili lì. Mi porto dietro tantissime esperienze, dalle amicizie ai tornei. Il Milan mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. L'esordio in A contro il Genoa? Il mister Fonseca mi ha aiutato tanto. Tra i calciatori ricordo con particolare affetto Florenzi: mi è stato molto vicino quel giorno, mi diceva di restare calmo e di divertirmi, perché alla fine era una partita di calcio”.

L'ex rossonero ha poi parlato anche del suo ruolo in campo, rivelando in quale posizione si trova di più a suo agio: "Il ruolo che mi piace di più è il trequartista. Giocare dietro la punta, imbucare, fare assist. Però ovviamente dipende da quello che chiede il mister, io cerco sempre di dare il massimo. Ho giocato in più ruoli e quello che il mister mi chiede cerco sempre di farlo con il massimo impegno”.