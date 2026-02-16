Morata espulso, assente a San Siro: il suo messaggio sui social

Alvaro Morata, attaccante formalmente ancora di proprietà del Milan ma in prestito al Como, è stato espulso nella gara persa contro la Fiorentina per aver ecceduto con le proteste. Il centravanti spagnolo così salterà la gara contro i rossoneri, in quello che sarebbe stato il suo ritorno a San Siro da avversario. Il giocatore ha condiviso le sue emozioni su Instagram dopo il cartellino rosso: "Ancora una volta mi sono avvicinato a quel rumore costante in cui tutto è concesso, dove dare un'opinione sembra più importante che pensare e dove parlare pesa meno dell'eco che ne scaturisce. Non resta che andare avanti, lavorare e lottare, proprio come ho sempre fatto"



Cesc Fabregas, subito dopo la gara contro la Viola, aveva commentato così l'espulsione a Morata ai microfoni di DAZN: "La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare"