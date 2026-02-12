A Pisa nel 1987 la prima in A del Milan di Sacchi: il ricordo di Filippo Galli

Flippo Galli, ex difensore rossonero, ha ricordato così ai microfoni di Tuttosport quel Pisa-Milan del 13 settembre 1987, la prima gara in Serie A del Diavolo targato Arrigo Sacchi: "L'inizio di una nuova era, almeno riguardandola con occhi del futuro. Arrivato Sacchi, si parlava di un calcio nuovo, di una sorta di rivoluzione. Inizialmente però i risultati non erano stati poi così positivi, avevamo faticato in Coppa Uefa, i tifosi non erano così contenti. La partita di Pisa l'abbiamo vinta, era la prima di campionato. Io avevo giocato titolare, per me era stato importante. In molti aspettavano Sacchi un po' al varco, ricordo pure che ogni volta che arrivavi a Pisa c'era sempre il presidente Anconetani che entrava nello spogliatoio a salutare, era un gesto scaramantico di un altro calcio.

Se avevamo già capito dove sarebbe voluto arrivare Sacchi? Ancora no, la svolta ci fu successivamente col Verona, alla sesta giornata, vincemmo 1-0, prima eravamo in difficoltà. Nonostante ci allenassimo duramente, i risultati non arrivavano, tant’è che fummo eliminati dall'Espanyol in Uefa. Da Verona cambiò tutto: vincere aiuta a vincere. A Pisa ancora non eravamo in quella situazione, eravamo una sorta di laboratorio, fermo restando che il laboratorio era sempre in essere".