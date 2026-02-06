6 Febbraio 1955: il primo gol in rossonero di Cesare Maldini

vedi letture

Il 6 febbraio 1955, in occasione di un Triestina-Milan valido per la 18^ giornata di Serie A, Cesare Maldini ha segnato il suo primo gol in maglia rossonera: l'ex difensore milanista siglò la rete del momentaneo 2-2 al 50' (la sfida terminò 4-3 per i padroni di casa, gli altri gol del Diavolo sono stati segnati da Soerensen e Nordahl).

Con il Milan, Cesare Maldini ha giocato per 12 stagioni e ha vinto 4 Scudetti (1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62), 1 Coppa Latina (1956), 1 Coppa dei Campioni (1963).