Ag.Tonali: "Futuro? E' ancora presto, in estate valuteremo e decideremo cosa fare"

vedi letture

Giuseppe Riso, agente di diversi calciatori tra cui anche Francesco Camarda, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha ammesso che a gennaio il giovane attaccante è stato vicino dal ritorno al Milan dal prestito al Lecce: "Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione".

Riso ha poi parlato anche di un altro suo assistito, cioè l'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali: "Le voci sull'Arsenal e sulla Juve? Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi. Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare".