Kutuzov racconta: "Allo Sporting ero in stanza con CR7, mi faceva domande sul Milan e su MilanLab"

Vitali Kutuzov, ex giocatore del Milan, è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting Lisbona e, intervistato da Fanpage, ha raccontato: "Cristiano era appena stato promosso in prima squadra dalle giovanili, io mi ero già ambientato allo Sporting e lui fu mandato a vivere con me. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, potevamo sederci e parlare. Cristiano faceva domande sul Milan. A quel punto era già nato Milan Lab, e lui faceva domande anche su quello: nuove tecnologie, lavorare con il corpo. Era già interessato a tutto questo e io l'ho condiviso con lui. Cristiano era sinceramente interessato al Milan. Sognava le sfide della vita, voleva capire com'era lì.

Cristiano ha sempre sognato di essere il migliore. Ronaldo era anche preoccupato del suo aspetto: cerette continue, specchi, tagli di capelli, gel. Aveva un atteggiamento maniacale verso tutto questo. Una lotta continua con sé stesso, il desiderio di essere migliore, più bello: c'era qualcosa che non andava nel suo viso a quei tempi. A me non importava, ma per Cristiano fu un disastro. Voleva cambiare".