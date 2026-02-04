Lotta scudetto, Ambrosini: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, l'Inter sì"

Lotta scudetto, Ambrosini: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, l'Inter sì"MilanNews.it
Oggi alle 22:30Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della corsa scudetto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l'Inter. Se dovessero arrivare con questi punti allo scontro diretto, un successo dei nerazzurri sancirebbe la fine, un'affermazione dei rossoneri invece consentirebbe anche alle altre di riavvicinarsi. Magari una fiche poi puoi metterla anche su di loro. Sarà un'occasione clamorosa. Se hai l'obiettivo minimo a 7 punti di distanza sei leggero, tranquillo. L'Inter ha dimostrato storicamente di non essere tanto in grado di gestirlo quel distacco lì, lo abbiamo visto anche negli altri anni" le parole dell'ex capitano milanista riportate da tuttomercatoweb.com. 

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO LA 23^ GIORNATA
Inter 55 
Milan 50
Napoli 46 
Juventus 45 
Roma 43 
Como 41 
Atalanta 36 
Lazio 32 
Udinese 32 
Bologna 30 
Sassuolo 29 
Cagliari 28 
Torino 26 
Cremonese 23 
Parma 23 
Genoa 23 
Lecce 18 
Fiorentina 17 
Pisa 14 
Hellas Verona 14