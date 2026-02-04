Lotta scudetto, Ambrosini: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, l'Inter sì"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della corsa scudetto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l'Inter. Se dovessero arrivare con questi punti allo scontro diretto, un successo dei nerazzurri sancirebbe la fine, un'affermazione dei rossoneri invece consentirebbe anche alle altre di riavvicinarsi. Magari una fiche poi puoi metterla anche su di loro. Sarà un'occasione clamorosa. Se hai l'obiettivo minimo a 7 punti di distanza sei leggero, tranquillo. L'Inter ha dimostrato storicamente di non essere tanto in grado di gestirlo quel distacco lì, lo abbiamo visto anche negli altri anni" le parole dell'ex capitano milanista riportate da tuttomercatoweb.com.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO LA 23^ GIORNATA

Inter 55

Milan 50

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36

Lazio 32

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 26

Cremonese 23

Parma 23

Genoa 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Hellas Verona 14