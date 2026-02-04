Lotta scudetto, Ambrosini: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, l'Inter sì"
Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della corsa scudetto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l'Inter. Se dovessero arrivare con questi punti allo scontro diretto, un successo dei nerazzurri sancirebbe la fine, un'affermazione dei rossoneri invece consentirebbe anche alle altre di riavvicinarsi. Magari una fiche poi puoi metterla anche su di loro. Sarà un'occasione clamorosa. Se hai l'obiettivo minimo a 7 punti di distanza sei leggero, tranquillo. L'Inter ha dimostrato storicamente di non essere tanto in grado di gestirlo quel distacco lì, lo abbiamo visto anche negli altri anni" le parole dell'ex capitano milanista riportate da tuttomercatoweb.com.
SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO LA 23^ GIORNATA
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Cremonese 23
Parma 23
Genoa 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Hellas Verona 14
