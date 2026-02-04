Retroscena Rabiot, Ambrosini racconta: "Nutrivo forti dubbi su di lui alla Juve. Ora sembra giochi uno sport diverso"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato un retroscena su Adrien Rabiot che sta facendo ottime cose con la maglia del Milan: “Quando Pirlo allenava la Juventus, nutrivo forti dubbi su Rabiot. Lui lo faceva giocare sempre, ma io gli dicevo che uno così lo avrebbe fatto giocare male. Andrea invece mi diceva che era davvero forte. Tecnicamente ha preso ancora più confidenza rispetto a prima, sembra che giochi uno sport diverso. Sembra uno che fa meno fatica degli altri a fare le cose giuste, ma l’effetto è triplo“.

Intervenuto in conferenza stampa dopo Bologna-Milan 0-3, Massimiliano Allegri ha risposto così ad una domanda sul Rabiot, arrivato durante lo scorso mercato estivo a titolo definitivo dal Marsiglia: "Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto rispetto a quando ero alla Juve. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".