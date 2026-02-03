Bologna-Milan, Deulofeu ricorda la vittoria nel 2017: "Ancora oggi ci penso, fu indimenticabile"
E' il giorno di Bologna-Milan, ma oggi più che mai per i milanisti quella contro i rossoblù non può essere considerata come una normale trasferta. Abbiamo infatti tutti ancora in mente la vittoria per 1-0 nel freddo inverno del 2017, quando il Milan di Montella vinse al Dall'Ara grazie al gol di Mario Pasalic, in 9 contro 11. In quella azione, la magia fu di Deulofeu, migliore in campo e fattore totale per i rossoneri nella seconda parte di quella particolare annata.
Lo spagnolo, sul proprio profilo Facebook ha voluto ricordare così quella bella vittoria: "Oggi è un bel giorno per ricordare quella partita vinta a Bologna. Ancora oggi non ho parole per descrivere quanto sia stata indimenticabile".
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi C. - Cavallina
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Mazzoleni
AVAR: Ghersini
DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN
Data: martedì 3 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
