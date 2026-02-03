Bologna-Milan, Deulofeu ricorda la vittoria nel 2017: "Ancora oggi ci penso, fu indimenticabile"

vedi letture

E' il giorno di Bologna-Milan, ma oggi più che mai per i milanisti quella contro i rossoblù non può essere considerata come una normale trasferta. Abbiamo infatti tutti ancora in mente la vittoria per 1-0 nel freddo inverno del 2017, quando il Milan di Montella vinse al Dall'Ara grazie al gol di Mario Pasalic, in 9 contro 11. In quella azione, la magia fu di Deulofeu, migliore in campo e fattore totale per i rossoneri nella seconda parte di quella particolare annata.

Lo spagnolo, sul proprio profilo Facebook ha voluto ricordare così quella bella vittoria: "Oggi è un bel giorno per ricordare quella partita vinta a Bologna. Ancora oggi non ho parole per descrivere quanto sia stata indimenticabile".

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi C. - Cavallina

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: martedì 3 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara di Bologna

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it