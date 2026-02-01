L'ex Milan Giampaolo in pole per sostituire Gilardino sulla panchina del Pisa

(ANSA) - PISA, 01 FEB - E' Marco Giampaolo il favorito per subentrare sulla panchina del Pisa, dopo l'esonero ufficializzato in nottata di Alberto Gilardino. Il club toscano ha bisogno di fare in fretta, perché venerdì sera sarà impegnato nell'anticipo di Verona in uno sorta di spareggio nella corsa per non retrocedere. Giampaolo , che lo scorso anno colse una complicata salvezza a Lecce, resta il primo della lista per prendere la squadra in corsa. (ANSA).