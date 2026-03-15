Capello sull'Inter: "Mi sembra che Chivu sia un po’ in confusione"
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Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta: "Ero a San Siro e ho visto una squadra poco brillante dal punto di vista fisico. Certo, aveva avuto pure le occasioni per chiudere la partita quando era sull’1-0, ma anche l’Atalanta aveva sprecato la chance del pari, prima di segnare poi con Krstovic. Se devo dirla tutta, la mia impressione è che Chivu sia un po’ in confusione.
Cosa non mi è piaciuto? I cambi non mi hanno convinto. Perché togliere Esposito che permetteva alla squadra di non schiacciarsi e obbligava la Dea a non alzarsi troppo? Dopo, infatti, l’Atalanta ha preso campo".
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