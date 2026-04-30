30 aprile 2006: Jaap Stam gioca la sua ultima partita con la maglia del Milan

30 aprile 2006: Jaap Stam gioca la sua ultima partita con la maglia del MilanMilanNews.it
Oggi alle 12:11Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Il 30 aprile 2006 Jaap Stam giocò la sua ultima partita con la maglia del Milan. Il difensore olandese disputò da titolare la sfida, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, vinta 2-0 a San Siro contro il Livorno ma venne sostituito al quarantunesimo minuto da Costacurta. Staam restò al Milan dal 2004 al 2006, giocando nel complesso 65 partite e siglando due reti.

Questo il tabellino di quel match

MILAN-LIVORNO 2-0

Reti: 28' e 65' Inzaghi

MILAN: Dida, Cafu, Stam (41' Costacurta), Serginho, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Jankulovski, Rui Costa, Shevchenko (66' Gilardino), Inzaghi (79' Amoroso) - All.: Ancelotti

LIVORNO: Amelia, Grandoni (68' Cesar Prates), Galante, Fanucci, Balleri, Morrone, Passoni, De Ascentis (79' Ruotolo), Pfertzel, Palladino (69' Paulinho), C. Lucarelli- All.: Mazzone

Arbitro: Racalbuto