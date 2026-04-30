Il futuro di Tonali sarà ancora in Premier: due le squadre interessate

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su diverse questioni importanti, come il futuro dell'ex Milan Sandro Tonali, quello di Robert Lewandowski, uno dei tanti nomi finiti nel mirino del Diavolo in vista della prossima estate, e non solo.

Su Sandro Tonali: "Purtroppo rivederlo in Serie A non è uno scenario realistico per quest'estate. In passato la Juventus ha provato a riportarlo con sé, anche quest'estate ci avrebbe ripensato, ma la possibilità di riuscire a fare l'operazione con le cifre che chiederà il Newcastle, con tutta la concorrenza della Premier, è impossibile, perché i club inglesi, City e United, sono molto interessanti ed è molto verosimile che continui la sua carriera in Inghilterra".