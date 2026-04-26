Milan a caccia di un attaccante. Vieri: "Lewandowski? Io non lo prenderei per una questione di età, serve un giovane"
Christian Vieri, presente negli studi di DAZN, ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri e dell'attacco del Milan: "Se fossi in Allegri non andrei in Nazionale, ma resterei al Milan. Max sta lavorando tanto sugli attaccanti, ma al Milan serve un attaccante che possa assicurate 18, 20, 22 gol. Gli attaccanti del Milan sono forti, ma non sono dei goleador. Lewandowski? Io non lo prenderei per una questione di età, serve un giovane per risolvere il problema".
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan