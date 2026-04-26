Milan a caccia di un attaccante. Vieri: "Lewandowski? Io non lo prenderei per una questione di età, serve un giovane"

Milan a caccia di un attaccante. Vieri: "Lewandowski? Io non lo prenderei per una questione di età, serve un giovane"MilanNews.it
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Oggi alle 21:24Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Christian Vieri, presente negli studi di DAZN, ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri e dell'attacco del Milan: "Se fossi in Allegri non andrei in Nazionale, ma resterei al Milan. Max sta lavorando tanto sugli attaccanti, ma al Milan serve un attaccante che possa assicurate 18, 20, 22 gol. Gli attaccanti del Milan sono forti, ma non sono dei goleador. Lewandowski? Io non lo prenderei per una questione di età, serve un giovane per risolvere il problema".

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.