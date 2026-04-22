Atletico Madrid sconfitto contro l'Elche: decide una doppietta dell'ex rossonero André Silva

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La rincorsa europea non sembra più in discussione, ma il momento dell’Atletico Madrid continua ad essere negativo. Nella trasferta del Martínez Valero contro l’Elche la squadra di Diego Simeone ha rimediato un’altra sconfitta, confermando un trend negativo che rischia di pesare anche in vista delle semifinali di Champions contro l'Arsenal. Eppure, la gara si era aperta nel migliore dei modi per i rojiblancos, avanti dopo appena dieci minuti grazie al colpo di tacco di Rodrigo Mendoza su assist di Nico González. Il vantaggio, però, è durato poco: Affengruber ha ristabilito la parità sugli sviluppi di un corner, approfittando di una difesa poco attenta.

L’episodio chiave è arrivato poco dopo, con l’espulsione di Thiago Almada che ha lasciato l’Atletico in inferiorità numerica. Rigore trasformato da André Silva e partita in salita. Nella ripresa la pressione dell’Elche ha avuto la meglio: ancora André Silva per il definitivo 3-2.