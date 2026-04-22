Abbiati: "A qualcuno gli atteggiamenti di Leao possono dare fastidio ma io, quando vado a San Siro, vedo un ragazzo che corre e ha qualità"

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Intervistato da Tuttosport, l'ex portiere rossonero Christian Abbiati ha parlato così di Mike Maignan, tornato quest'anno ad altissimi livelli anche grazie al lavoro che sta facendo con il preparatore Filippi: "Va detto che lui ci aveva abituato anche troppo bene e che è umano per qualsiasi giocatore avere dei cali in una carriera tanto lunga e logorante. Detto questo mi sembra evidente che il lavoro che sta facendo a livello di preparazione, stia portando risultati".

Su Rafael Leao, invece, Abbiati ha dichiarato: "Penso che a lui non manchi niente. Leao è un giocatore così, magari a qualcuno i suoi atteggiamenti possono dare fastidio ma io, quando vado a San Siro, vedo un ragazzo che corre e ha qualità. Lui è così, prendere o lasciare: può risolverti la partita oppure può sembrare che il Milan con lui in campo giochi con uno in meno. Però non si può non dire che non abbia classe".