Il Milan fa sul serio per Tiago Gabriel: contatti avviati con gli agenti. Ma il Lecce chiede 30 milioni

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Non c'è solo l'attacco da rinforzare, ma anche la difesa del Milan in vista della prossima stagione. Oltre ad un centrale già pronto al'uso, l'idea in via Aldo Rossi è di prendere anche un giovane di prospettiva che possa crescere e maturare alla corte di Max Allegri. E un nome in questo senso che piace moltissimo in casa rossonera è quello di Tiago Gabriel, giocatore classe 2004 del Lecce.

IL MILAN FA SUL SERIO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il Milan fa sul serio per il portoghese che è già stato stato visionato in più occasioni dagli scout milanisti, i quali l’hanno promosso a pieni voti. Nelle ultime settimane, i dirigenti milanisti hanno anche avviato i contatti con gli agenti del difensore lusitano che stuzzica parecchio in via Aldo Rossi. C'è però un grosso ostacolo da superare, cioè l'elevata richiesta del Lecce che parte da una valutazione iniziale di 30 milioni di euro per l'ennesima intuizione vincente del dg giallorosso Pantaleo Corvino.

CONCORRENZA INGLESE - Non sarà facile convincere i pugliesi ad abbassare le loro pretese, anche perchè il Milan non è l'unica società sulle tracce di Tiago Gabriel, il quale ha estimatori soprattutto in Inghilterra: il Brantford, per esempio, è pronto a tornare alla carica dopo il tentativo fallito a gennaio, quando aveva messo sul piatto 17 milioni più 3 di bonus. Negli ultimi giorni ha chiesto informazioni anche il Nottingham Forest, che ha inviato un suo osservatore lunedì per visionarlo dal vivo nel match contro la Fiorentina.