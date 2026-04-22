Pellegatti sicuro: “Secondo primo dei perdenti? Meglio secondo che quarto, soprattutto se la società non ha aiutato”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole di Antonio Conte che ha definito la seconda classificata la prima dei perdenti. Queste le sue parole:

"Antonio Conte sostiene che il secondo è il primo dei perdenti e che secondo, terzo o quarto non cambia niente. Allora, monsieur De La Palice direbbe che secondo è meglio di terzo e quarto. Poi, detto questo, se dovessimo arrivare secondi con l'Inter che vince lo scudetto vado in Duomo con le bandiere? Assolutamente no, però se in un campionato dove la proprietà e la società non ti hanno dato i giocatori giusti per poter lottare con l'Inter fino in fondo, dove sei stato primo e secondo per tutto il tempo, secondo è meglio di terzo e quarto, chiudi un campionato e poi alla società diremo 'Bene, la base è un secondo posto, venivamo da un ottavo posto, grazie a Massimiliano Allegri e ai suoi ragazzi e senza nessun aiuto dal mercato a gennaio arriviamo secondi, mi sembra che senza festeggiare hai giocato un campionato all'avanguardia, salvo gli ultimi due mesi'.