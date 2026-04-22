Coppa Italia, stasera l’altra semifinale: Atalanta-Lazio in campo

Coppa Italia, stasera l’altra semifinale: Atalanta-Lazio in campoMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

Dopo la semifinale giocata ieri sera tra Inter e Como, partita che ha stabilito la prima finalista di Coppa Italia, questa sera ci sarà la seconda gara che vedrà sfidarsi Atalanta e Lazio. Si parte dal 2-2 dell'andata e si giocherà alla New Balance Arena alle ore 21:00. 

SEMIFINALE 1
INTER-COMO 

SEMIFINALE 2
ATALANTA-LAZIO 

FINALE
13/05/2026 