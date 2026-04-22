Trevisani: "Il 2026 di Pulisic inguardabile. Sta avendo continuità nella discontinuità"

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La stagione di Christian Pulisic è suddivisa nettamente in due tronconi: da luglio a dicembre è stato probabilmente il miglior giocatore del campionato, senza dubbio il migliore del Milan; nell'anno nuovo, da gennaio a oggi, l'americano è irriconoscibile e ancora non ha trovato il gol, prolungando il digiuno anche a Verona nell'ultimo turno di campionato. Dello statunitense si è parlato diffusamente anche a Cronache di Spogliatoio, in particolare il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani.

Il commento di Riccardo Trevisani su Christian Pulisic: "Il 2026 di Pulisic non è guardabile. Io credo che lui abbia svoltato negativamente a Firenze quando si è mangiato quella sequela di gol insopportabili nel primo tempo contro la Fiorentina. Da quel momento in poi non è più uscito dal tunnel: anche a Verona l'unica cosa bella che fa è quella palla che lascia a Fofana per la ripartenza nel primo tempo. Fa delle cose mostruose e quindi non ti spieghi perché non succedono: non me lo spiego. Un giocatore straordinario che sta avendo la continuità nella discontinuità"