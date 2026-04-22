Abbiati sul Milan: "Oltre ai derby vinti ecco cosa mi è piaciuto di più della stagione del Diavolo"

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Christian Abbiati, ex portiere rossonero, ha commentato così la stagione del Milan di Max Allegri ai microfoni di Tuttosport: "Che voto do alla stagione del Milan? Beh, è senz’altro positivo perché, come ho detto e ha sempre detto Allegri, l’obiettivo iniziale era arrivare tra le prime quattro e, anche grazie alla vittoria di domenica, siamo messi bene. Vero è che a un certo punto abbiamo anche creduto di poter lottare per lo scudetto, ma credo che in questo momento la rosa dell’Inter sia superiore a quella del Milan. Cosa mi è piaciuto di più della stagione del Milan? Oltre ai derby vinti, il fatto che per un buon periodo la squadra sia tornata ad avere continuità ad alto livello, il che è un segnale importante per il futuro. Peccato che ci sia stato questo calo nell’ultimo mese, con quelle tre sconfitte contro Lazio, Napoli e Udinese".

Negli ultimi giorni si parla molto del futuro di Allegri, ma Abbiati non ha dubbi sul fatto che il Milan deve andare avanti con Max: "Se hai dei progetti è giusto continuare con lui. Perché Max ha già vinto con questa maglia, conosce bene l’ambiente ed è quindi la persona giusta per fare bene. Tutti buoni motivi per cui credo sia un pericolo cambiare allenatore".