Mercato Milan: Gila primo nome per la difesa. Da mesi Tare gli dice che Milano è un gran bel posto

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Oltre all'attaccante, una delle priorità del Milan in estate sarà prendere un grande difensore centrale. E nella testa del Diavolo c'è un profilo su tutti, vale a dire quello di Mario Gila, giocatore della Lazio. Il suo è il primo nome della lista, con netto distacco sul secondo. Il ds milanista Igli Tare lo conosce bene visto che è stato lui a portarlo in Italia e da mesi gli dice che Milano è un gran bel posto.

Lo riferisce gazzetta.it che in merito ai costi dell'operazione scrive:"Quanto costerebbe? Lotito, anche con il contratto in scadenza nel 2027, punta a incassare 20-25 milioni e può farcela perché la concorrenza è forte: Napoli, Inter, Juventus. Il 50%, comunque vada, andrà girato al Real Madrid". Gila non è l'unico nome nella lista del Milan, ma le alternative sono di un livello differente: Kristensen dell'Udinese piace, ma è meno forte dello spagnolo, mentre Valdepenas, giocatore classe 2006 del Real, sarebbe un rinforzo più per il futuro che per il presente.