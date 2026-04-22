Toni sicuro: “Leao non te lo pagano tanto, ha fatto male negli ultimi anni”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcas di Aura Sport 'Cose Scomode', Luca Toni e Emiliano Viviano hanno parlato di Leao e di una possibile cessione che i rossoneri potrebbero fare visto l'annata definita negativa. Queste le loro parole:

Toni: "A Leao non riesci a dargli un valore, chi te lo prende Leao. Te lo vanno a comprare a un prezzo secondo me non tanto alto perché non ha fatto bene negli ultimi anni. Cosa vuol dire, solo se uno è giovane vale? Devi vedere anche quello che hai fatto negli ultimi anno

Viviano: "Leao fa un ruolo dove di giocatori ce ne sono tantissimi in giro per l'Europa. Di esterni ce ne sono un milione forti. Nel ruolo di leao ci sono tanti giocatori"