Milan, Goretzka sarebbe l'ideale per rinforzare il centrocampo ma non sarà facile convincerlo
Leon Goretzka, che ha appena festeggiato la vittoria della Bundesliga, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e tra i club più interessati a lui c'è sicuramente il Milan. Il motivo è semplice: il 31enne tedesco viene considerato l'aggiunta ideale al centrocampo milanista di Modric e Rabiot. Parliamo di un giocatore completo che potrebbe dare tanto alla squadra rossonera, ma non sarà facile convincerlo a trasferirsi a Milanello.
Il motivo lo spiega gazzetta.it: "Convincerlo non è così semplice. Goretzka vuole giocare ancora al massimo livello, con ingaggio in linea. Detto chiaro: chiede molto. Il Milan finora non si è mosso con decisione su altri profili, anche se è naturale che segua il mercato dei centrocampisti, in un'estate in cui potrebbe spostarsi anche Mateo Kovacic, amicone di Luka Modric".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan