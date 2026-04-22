Milan, Goretzka sarebbe l'ideale per rinforzare il centrocampo ma non sarà facile convincerlo

Milan, Goretzka sarebbe l'ideale per rinforzare il centrocampo ma non sarà facile convincerloMilanNews.it
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Oggi alle 11:20Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Leon Goretzka, che ha appena festeggiato la vittoria della Bundesliga, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e tra i club più interessati a lui c'è sicuramente il Milan. Il motivo è semplice: il 31enne tedesco viene considerato l'aggiunta ideale al centrocampo milanista di Modric e Rabiot. Parliamo di un giocatore completo che potrebbe dare tanto alla squadra rossonera, ma non sarà facile convincerlo a trasferirsi a Milanello.

Il motivo lo spiega gazzetta.it: "Convincerlo non è così semplice. Goretzka vuole giocare ancora al massimo livello, con ingaggio in linea. Detto chiaro: chiede molto. Il Milan finora non si è mosso con decisione su altri profili, anche se è naturale che segua il mercato dei centrocampisti, in un'estate in cui potrebbe spostarsi anche Mateo Kovacic, amicone di Luka Modric".