Mercato Milan: per TMW Fagioli è il primo nome di Allegri per il centrocampo

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Nicolò Fagioli ha in mente in questo momento solo la salvezza della sua Fiorentina, ma poi in estate sarà sicuramente un uomo mercato. E chissà che non possa diventare un nome buono anche per il Milan se Max Allegri dovesse restare sulla panchina del Diavolo. Lo scrive tuttomercatoweb.com: "Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe il primo nome di Massimiliano Allegri per il prossimo centrocampo del Milan. Chiaro: prima il tecnico livornese dovrà confermare la sua permanenza in rossonero, dovrà ascoltare e capire che direzione prenderà la trattativa per la panchina della Nazionale, perché (al netto delle smentite) è per distacco lui il primo nome di Giovanni Malago qualora dovesse diventare il prossimo Presidente della FIGC, come futuro ct azzurro.

In questa storia dalle sliding doors, c'è però anche la possibilità concreta della permanenza e allora nella shortlist della mediana, Fagioli è il suo primo nome. Non solo: ci sono sirene concrete in Premier League e anche un interessamento forte e che prosegue da mesi anche da parte dell'Atletico Madrid del Cholo, Diego Simeone".