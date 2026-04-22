Milan alla ricerca di un vero 9: molto complicata la pista Guirassy a causa della clausola rescissoria da 80 milioni
MilanNews.it
Non è un mistero che il grande obiettivo del mercato estivo del Milan sarà prendere un vero numero 9. Max Allegri, nei primi incontri con l'ad Furlani e il ds Tare, è stato piuttosto chiaro: vuole un giocatore esperto già pronto all'uso, dunque basta scommesse. I nomi che si fanno sono diversi: dai parametri zero Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski fino ad Alexander Sorlott dell'Atletico Madrid.
C'è poi un altro profilo che intriga parecchio i dirigenti di via Aldo Rossi, ma si tratta di una pista molto complicata: l'attaccante in questione è Serhou Guirassy, giocatore classe 1996 del Borussia Dortmund che però ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Pellegatti: "Tare è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l'operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli"
La telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lalleradi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 La telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lallera
3 Pellegatti sicuro: “Secondo primo dei perdenti? Meglio secondo che quarto, soprattutto se la società non ha aiutato”
Primo Piano
Il Milan fa sul serio per Tiago Gabriel: contatti avviati con gli agenti. Ma il Lecce chiede 30 milioni
Milan, caccia al bomber: ecco che attaccante ha chiesto Allegri. Tutti i nomi monitorati dal Diavolo
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Giroud: “Milan, che nostalgia. Mi manchi tanto e spero che tornerai in Champions League. La doppietta all'Inter il top, lì è nato «si è girato Giroud»"
Antonio VitielloSarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com