Milan alla ricerca di un vero 9: molto complicata la pista Guirassy a causa della clausola rescissoria da 80 milioni

Milan alla ricerca di un vero 9: molto complicata la pista Guirassy a causa della clausola rescissoria da 80 milioniMilanNews.it
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Oggi alle 10:28Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Non è un mistero che il grande obiettivo del mercato estivo del Milan sarà prendere un vero numero 9. Max Allegri, nei primi incontri con l'ad Furlani e il ds Tare, è stato piuttosto chiaro: vuole un giocatore esperto già pronto all'uso, dunque basta scommesse. I nomi che si fanno sono diversi: dai parametri zero Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski fino ad Alexander Sorlott dell'Atletico Madrid. 

C'è poi un altro profilo che intriga parecchio i dirigenti di via Aldo Rossi, ma si tratta di una pista molto complicata: l'attaccante in questione è Serhou Guirassy, giocatore classe 1996 del Borussia Dortmund che però ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.