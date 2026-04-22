Ramazzotti: "C'è una prospettiva nel Milan che intriga Sorloth al trasferimento"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nome di Sorloth per il Milan: "Tra i nomi del nuovo attaccante si sta facendo largo quello di Alexander Sorloth, norvegese dell’Atletico Madrid che sarà protagonista nelle semifinali di Champions. Acquistato per 32 milioni nel 2024 dal Villarreal, numeri alla mano sta disputando una stagione positiva (17 reti in 48 presenze), ma per Simeone non è un titolare inamovibile. Anzi, la metà delle volte (24) è entrato dalla panchina. Nel nuovo Milan, invece, sarebbe un punto fermo, una prospettiva che intriga il norvegese. Considerato che compirà 31 anni a dicembre, l’operazione non sarebbe neppure impossibile da mettere in piedi: l’Atletico chiede 40 milioni, bonus compresi, ma senza un finale di campionato scoppiettante (o un Mondiale super), si accontenterà di meno, magari di 20-25 più bonus. Perché Simeone vuole un centravanti che sia più forte nei duelli aerei e che difenda meglio il pallone. Ecco perché, dopo i rumors della scorsa estate, la prossima potrebbe essere quella della separazione tra il vichingo e i colchoneros. Il Milan è attento.

Come Sorloth, uno che si sacrifica per la squadra, che può fare la prima punta ma anche l’attaccante esterno nel 4-3-3 (come con la Norvegia) e che ha giocato in otto Paesi diversi. È alto 195 centimetri, ma è più bravo con il pallone tra i piedi, e ad attaccare gli spazi, che nel gioco aereo. Caratteristiche perfette per Allegri. Tra coppe europee e nazionale, inoltre, è oltre quota 120 incontri. Insomma, può essere una guida per i compagni".