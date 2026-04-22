Alajbegovic ha scelto la A: tre club avviano i contatti. Non il Milan

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Il nome di Kerim Alajbegovic risuona nelle case italiane ormai da diverse settimane: primo come un rumore sinistro, dopo che le sue giocate hanno contribuito alla non qualificazione dell'Italia ai Mondiali per mano della sua Bosnia; con il tempo come un dolce richiamo, quello del calciomercato, che ha attratto diversi club sulle tracce del talento classe 2007. Oggi gioca in prestito al Salisburgo, in Austria, ma il Bayer Leverkusen ha già attivato la clausola di recompra e lo riavrà indietro per l'inizio della prossima stagione.

Secondo quanto viene riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giovane giocatore bosniaco avrebbe scelto l'Italia e la Serie A come prossima tappa della sua carriera: secondo quanto viene riportato non sarebbe intenzionato a rimanere con il Bayer, perché l'estate scorsa non ha creduto in lui girandolo in prestito. Sono tre al momento i club che hanno avviato i contatti con il padre del calciatore e con Miralem Pjanic, intermediario della trattativa: si tratta dell'Inter, della Roma e del Napoli. Al momento, per Di Marzio, non c'è il Milan che era stato segnalato come altra acquirente interessata.