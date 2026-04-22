Guidi: "Il Milan non considera Leao incedibile e lo stesso Leao potrebbe per la prima volta aprire seriamente a un trasferimento"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao: "Il suo contratto scade nel 2028, ma mai come adesso il Diavolo e Rafa sono così distanti l’uno dall’altro. Perché il Milan non lo considera incedibile e lo stesso Leao potrebbe per la prima volta aprire seriamente a un trasferimento, favorito magari da un bel Mondiale con il Portogallo come vetrina. Al momento, però, di offerte concrete non ce ne sono ancora. Solo voci, come quella sul Barcellona. I blaugrana non sembrano intenzionati a riscattare Rashford dal Manchester United e potrebbero virare su Rafa. Già, ma a che prezzo? Difficile dirlo.

Ciò che pare scontato è che il Milan non possa pretendere la cifra di qualche anno fa, quando fu posta una clausola rescissoria da 175 milioni di euro e sotto i 100 la trattativa non sarebbe nemmeno partita. A fine giugno, il residuo a bilancio di Leao ammonterà a poco più di 11 milioni. Ogni euro sopra tale cifra sarà di pura plusvalenza. Soldi che potrebbero servire nella caccia a un vero centravanti di ruolo. Ma se il portoghese dovesse rimanere? Probabile che Allegri continui a utilizzarlo da centravanti nel 3-5-2".