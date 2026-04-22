Ravezzani: "L'operazione Calhanoglu ha cambiato i destini di Milan e Inter. Averlo perso per 500mila euro di stipendio è stata grave distrazione di Maldini"

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato così su X di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter autore ieri di una doppietta nella gara di Coppa Italia contro il Como: "Non c’è dubbio che l’operazione Calha abbia cambiato i destini di Milan e Inter. I rossoneri han vinto uno scudetto subito. Ma negli anni la differenza è stata enorme. Averlo perso per 500k di stipendio (Pioli lo considerava indispensabile) è stata grave distrazione di Maldini".

Non c’è dubbio che l’operazione Calha abbia cambiato i destini di Milan e Inter. I rossoneri han vinto uno scudetto subito. Ma negli anni la differenza è stata enorme. Averlo perso per 500k di stipendio (Pioli lo considerava indispensabile) è stata grave distrazione di Maldini. https://t.co/y8C6k5PcdC — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 22, 2026

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha dichiarato sul turco nella conferenza stampa post-partita: "Non esistono tanti giocatori come Calhanoglu, sono innamorato di lui. Quando giochiamo contro l'Inter per prima cosa mi preoccupo se gioca lui o no. Questi campioni trovano sempre le soluzioni. Lui è un giocatore che mi piace molto perché non ne esistono tanti nel calcio, gente come lui, Pirlo, Modric, Kroos. Vederlo a questo livello è incredibile, costruisce tutto in torno a lui e fa giocare la squadra".