Feeling e magia, per questo Milan è troppo importante: i dati esaltano Allegri e Rabiot

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Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot. Due simboli ed elementi del Milan di quest'anno, fondamentali e cruciali per il percorso dei rossoneri in stagione. Max ha preteso l'arrivo del francese, che ha cambiato totalmente il destino del Diavolo una volta sbarcato a Milano a fine agosto. Il "Cavallo" Pazzo ex Juve e Marsiglia insieme a Modric è il vero motore di gioco di questa squadra. Rabiot con Allegri un connubio vincente da cui ripartire anche per la prossima stagione.

NUMERI E DATI

Decisivo ancora una volta per i rossoneri è stato Adrien Rabiot, bravo a sfruttare l’assist – 50ª partecipazione in trasferta a reti della squadra – di Leao a Verona. In questo scenario di pochi alti e molti bassi nelle ultime uscite della squadra, il francese sembra essere l’unica costante imprescindibile, il vero pilastro del Milan, il giocatore a cui Massimiliano Allegri si affida per mantenere l’equilibrio tra i reparti e incidere in zona offensiva.

Infatti, contro il Verona, Rabiot ha realizzato 2 gol in carriera, entrambi al Bentegodi e con Allegri in panchina: in un caso ha evitato la sconfitta (2-2 con la Juve) nell’altro ha regalato la 1ª vittoria da allenatore del Milan in questo stadio. Con la rete di ieri Rabiot è anche diventato momentaneamente il miglior marcatore della squadra nel 2026 (5 reti, una in più di Leao). A certificare il feeling con l’attuale allenatore rossonero c’è anche un dato che si impone su tutti: 2 volte su 3 in carriera che il francese ha fatto più di 6 gol in una stagione nei Top 5 campionati c’era e c’è proprio Allegri in panchina.