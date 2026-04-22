Verso Milan-Juventus: a destra tornerà titolare Saelemaekers

Verso Milan-Juventus: a destra tornerà titolare SaelemaekersMilanNews.it
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Oggi alle 10:38News
di Enrico Ferrazzi

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Juventus. In vista di questa gara, l'edizione odierna di Tuttosport scrive che, rispetto alla formazione iniziale vista contro l'Hellas Verona, contro i bianconeri ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto di Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Al Bentegodi era stato Zachary Athekame a partire titolare in quella zona di campo. 

Per il resto della formazione, da capire che giocherà dall'inizio in attacco: al momento Rafael Leao e Christian Pulisic partono stra favoriti per le due maglie da titolari, anche perché Gimenez, Nkunku e Fullkrug non è che abbiano dato grandi segnali nelle ultime occasioni in cui sono stati chiamati in causa da Massimiliano Allegri.