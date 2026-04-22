Biasin: "Il Milan vive una crisi gestionale proprio perché chi la gestisce non percepisce alcuna crisi"

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del Milan: "Il problema del Milan non è Allegri. Oddio, per qualcuno è il male assoluto e, certo, a livello di "calcio" non ha mostrato chissà quale evoluzione. Ma non è decisamente il problema del Milan, anzi. Allegri ha "normalizzato" una squadra che l'anno passato aveva messo insieme una stagione "fallimentare" (cit. Furlani) e, quindi, ha certamente fatto molto. Il problema è che, almeno in teoria, non dovrebbe bastare. Non basta se sei "il Milan" perché "II Milan" e i suoi tifosi sono stati abituati a vincere, non a partecipare. E allora bisogna capire qual è il problema e lo facciamo secondo la nostra visione delle cose. Allegri è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions e, quindi, ha raggiunto l'obiettivo imposto dalla proprietà che, a sua volta, è soddisfatta e bella paciarotta.

E questo è il punto: il Milan vive una crisi gestionale proprio perché chi la gestisce... non percepisce alcuna crisi. Una crisi si analizza, si corregge, si affronta, si risolve. Qui invece siamo davanti a qualcosa di molto più difficile da affrontare, ovvero un sistema che funziona esattamente per come è stato progettato. Un sistema che è fatto di conti in ordine, di San Siro sempre pieno, di valorizzazione dei giovani giocatori. Tutte cose che vanno benissimo, sia chiaro, ma che non contemplano quella che definiremo "fame di vittorie", perché la "fame di vittorie" dipende dalla volontà di osare, rischiare, andare oltre l'ordinario. Ecco, la qualificazione alla prossima Champions League per una squadra che si chiama "Milan" non può essere vissuta come un successo, perché è l'ordinario".