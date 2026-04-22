Il CorSport titola sul Milan: "Champions, firma Leao"

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Il Corriere dello Sport titola così stamattina: "Champions, firma Leao". Rafael Leao è spesso al centro delle critiche e delle polemiche a causa di qualche suo atteggiamento, ma, guardando i numeri, è uno dei pochi ad aver inciso in questa stagione. C'è un numero che dice tanto di quanto il portoghese sia comunque sempre importante per il Diavolo: grazie ai suoi nove gol e tre assist, il numero 10 milanista ha infatti portato 15 punti al Milan in questo campionato. Meglio di lui ha fatto solo Rasmus Hojlund che ha portato 17 punti al suo Napoli.