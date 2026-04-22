Pellegatti preoccupato: “Inter davanti al Milan non deve diventare abitudine, società e proprietà non hanno ambizioni”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha esternato la sua preoccupazione dettata dalla, a detta del giornalista, poca ambizione della società e della proprietà, dimostrata dal mercato inesistente di gennaio. Queste le sue parole:

"Per me l'Inter è la rivale cittadina. Non è il problema di arrivare dietro, l'Inter che va a 21 scudetti e noi che rimaniamo a 19. La preoccupazione mia e dei veri vecchi cuori rossoneri è che non deve diventare diciamo l'abitudine quella di vedere l'Inter davanti al Milan. Ma dato che sono preoccupato perché non vedo dei clamorosi cambi di tendenza, a livello di investimenti, progettualità, l'unico è Allegri che alcuni tifosi vogliono mandare via, pensa come sono messi bene, l'unico appiglio che abbiamo di ricordare il Milan di Berlusconi e la mentalità giusta è Massimiliano Allegri. La società e la proprietà non ci hanno mostrato questa ambizione sfrenata perché altrimenti, se avevano la possibilità a gennaio non hanno regalato il giocatore, è la prova che sono contenti della Champions League".