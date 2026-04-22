Matri: "Non so quanto mercato potranno avere Pulisic e Leao. Al Milan conviene tenerli entrambi"
L'ex attaccante tra le tante di Milan, Juventus e Cagliari, Alessandro Matri, oggi opinionista ha commentato così a DAZN il momento difficile di Rafael Leao e Christian Pulisic. Questo un estratto delle sue considerazioni:
"Non so quanto mercato abbiano Leao e Pulisic dopo una stagione così. Non so più che altro quanto il Milan possa incassare, quindi magari gli conviene tenerli tutti e due e sfruttarli al meglio. Andando in Champions c'è una competizione in più, l'alternanza deve diventare meccanica, cioè devono esserci alternative di valore".
33ª GIORNATA DI SERIA A - I RISULTATI
VENERDÌ
SASSUOLO-COMO 2-1
INTER-CAGLIARI 3-0
SABATO
UDINESE-PARMA 0-1
NAPOLI-LAZIO 0-2
ROMA-ATALANTA 1-1
DOMENICA
CREMONESE-TORINO 0-0
VERONA-MILAN 0-1
PISA-GENOA 1-2
JUVENTUS-BOLOGNA 2-0
LUNEDI
20/04 LECCE-FIORENTINA 1-1
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 27
19. Verona 18
20. Pisa 18
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