Pellegatti: "Non mi preoccupa solo il 21° scudetto dell'Inter ma il futuro"

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Se nell'ultimo weekend il Milan ha fatto un passetto in più verso la Champions League, sull'altra sponda di Milano l'Inter ha messo praticamente una mano sullo Scudetto che è diventato ormai solamente una formalità. Una slinding door che chiaramente fa esultare molto di più la sponda nerazzurra di Milano e su cui Carlo Pellegatti è intervenuto nell'ultimo video del suo canale YouTube in dialogo con il collega giornalista Sandro Sabatini, suo ospite.

Le parole di Carlo Pellegatti: "Quanto patisco il 21° scudetto dell’Inter? Tanto. Oltre alle solite rivalità, il voler stare davanti, non è mai stata un'ossessione. Quello che mi preoccupa non è solo il 21° scudetto dell’Inter, e non sono abituato a stare a due scudetti di distanza, ma è il futuro: l’Inter ha preso il vantaggio e come fa Pogacar a salutare la compagnia? Se invece Pogacar ha qualcuno che gli sta di fianco… La mia preoccupazione è che, parlando di Inter e Milan, i nerazzurri salutino la compagnia. Non vedo i rossoneri con le gambe per reggere l’Inter: non come storia o ambizioni, come organizzazione".