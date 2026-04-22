MN - Reyes: "Gimenez ha dimostrato di poter stare al Milan"

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Arrivato tra tantissime (e altissime) aspettative, in questo primo anno e mezzo di Milan Santiago Gimenez non è riuscito a rispettarne nemmeno una. Dopo un inizio incoraggiante il Bebote non è più riuscito a risalire la cima, tra un problema alla caviglia che l'ha tenuto fermo diversi mesi ed un feeling con Massimiliano Allegri mai realmente sbocciato. Alla fine del campionato mancano oramai pochissime partite, e in queste il messicano si giocherà la sua permanenza in rossonero, tutt'altro che scontata. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il corrispondente in Europa di Claro Sports Daniel Reyes. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Pensi che Santiago Gimenez meriti di essere confermato nel Milan?

"Credo che Gimenez ha dimostrato di poter stare nel Milan. Quando è stato bene fisicamente ha fatto molto bene. Sicuramente non ha segnato tutti i gol che ci si aspettava, complice anche quel problema alla caviglia che non gli ha permesso di essere al 100%, ma penso che meriti che il Milan lo confermi anche l'anno prossimo".