Sabatini: "Sentire che Leao viene valutato meno di Bastoni me lo dovete spiegare"

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Il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan che segue da molto vicino le vicende di casa rossonera da tanti anni. Nella chiacchierata sono emersi diversi temi di attualità legati all'universo del Diavolo, tra cui quelli sempre molto ingaggianti riguardanti il futuro di Rafael Leao e il futuro di Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Sandro Sabatini sul futuro di Rafael Leao: "C’è qualcosa che non va in Leao. Quello che sta bene butta la palla avanti e va in porta. Quello di adesso, butta la palla avanti e viene recuperato dal difensore o addirittura ci inciampa sopra. Adesso c’è questa corsa a dire che lui deve andare via ma io dico che a tutto c’è un prezzo: sentire che Leao viene valutato meno di Bastoni me lo dovete spiegare… Sono del ‘99 tutti e due e hanno i loro problemi tutti e due".